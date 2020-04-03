عزل جزء من قرية بالمنوفية عقب إصابة 6 حالات بالكورونا

وضعت محافظة المنوفية جزء من قرية شرانيس مركز قويسنا تحت العزل عقب ظهور ٦ حالات إصابة بفيروس كورونا.

وقال المحافظ اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون - في تصريح اليوم - إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه الحالات المخالطة واتباع كافة الإجراءات الإحترازية مؤكدا علي إستمرار رش وتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية وكافة أماكن التجمعات وكذا فض الأسواق من خلال جهود الوحدات المحلية بنطاق المحافظة وذلك في إطار تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمجابهة الفيروس فضلا عن متابعة غلق المحال والمنشأت التجارية أثناء فترة الحظر لتأكد من إنضباط الشارع وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية تنفيذاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء وشن حملة لإخلاء سوق الباجور ومصادرة البضاعة المخالفة في الشوارع لمنع البائعين من إفتراش الطرقات ، وفض سويقة قري الخضرة وكفر الخضرة وكفر سنجلف الجديد ومناوهلة وإسطنها.

وأضاف المحافظ أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قامت بتطهير الشوارع الرئيسية بمحيط مستشفيات الجامعة والقصر ومعهد الكبد و رش وتطهير المحطات المختلفة التابعة للشركة بنطاق المحافظة .