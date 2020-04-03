بوتين: يجب إبقاء إجراءات العزل الصحي حتى مايو المقبل لاحتواء فيروس كورونا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ضرورة إبقاء إجراءات العزل الصحي حتى شهر مايو القادم لاحتواء أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال بوتين، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي الروسي، حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الجمعة "قررت تمديد الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد مع مواصلة تدابير العزل الصحي حتى نهاية شهر أبريل، مشددا على حتمية هذا الأمر لاحتواء انتشار العدوى".

وأضاف: "هذا هو ما يعتقده الخبراء، ونحن بالتأكيد نستمع وسنستمع إلى رأيهم، وسننظم كل العمل انطلاقا من هذا الأمر لضمان تنفيذ الأولوية الأساسية، التي تتمثل في رعاية حياة وصحة المواطنين الروس".

وسبق أن فرضت السلطات الروسية، منذ أواخر مارس الماضي، حزمة إجراءات خاصة بالعزل الصحي الذاتي والحد من تنقلات الناس في كثير من مناطق البلاد بدءا من العاصمة موسكو.