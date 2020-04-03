أعلنت الحكومة التايوانية، اليوم الجمعة، أنها ستفرض غرامات كبيرة على ركاب المواصلات العامة الذين لا يضعون كمامة للوقاية من فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة والرعاية الاجتماعية تشين شي- تشونج في مؤتمر صحفي: "ستفرض على المخالفين غرامة تتراوح ما بين 3000 دولار تايواني (100 دولار أمريكي) و15 ألف دولار تايواني".

وأضاف تشين أن ارتداء الكمامات أمر ضروري، نظرا لصعوبة الحفاظ على التباعد الاجتماعي في وسائل النقل العام.

وأوضح أنه من المحتمل أن تكون هناك بعض المصادر التي ما زالت مجهولة لانتشار فيروس كورونا في البلاد.