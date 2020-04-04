الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه للدول الأعضاء لمكافحة كورونا

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيدعم دوله الأعضاء في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد في إطار التعاون مع بلدانه وفقا لما تمر به كل بلد على حدة.

ونشرت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة قواعد بشأن التعاون العابر للحدود بين بلدانه وقدمت رؤيتها بشأن الدعم المادي الممكن من صناديق دعم مالية متعددة لهذه الدول، مثل نقل المرضى من دولة إلى أخرى داخل الاتحاد.

وكانت ألمانيا استقبلت مؤخرا مصابين بعدوى فيروس قوية من كل من فرنسا وإيطاليا.

وأكدت المفوضية الأوروبية على أن نقل المرضى من دولة عضو إلى دولة أخرى يمكن أن يخفف الأعباء التي يفرضها الوباء على النظام الصحي في كل دولة.

كما وعدت المفوضية أيضا بدعم إرسال الفرق الطبية عبر الحدود.