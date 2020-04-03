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استطلاع: غالبية الأوروبيين والأمريكيين يؤيدون التدخلات الحكومية لمكافحة كورونا

برلين - د ب أ
نشر فى : الجمعة 3 أبريل 2020 - 11:14 ص | آخر تحديث : الجمعة 3 أبريل 2020 - 11:14 ص

كشف استطلاع للرأي، أن غالبية المواطنين في أوروبا والولايات المتحدة، يؤيدون تدخلات دولهم في مكافحة جائحة كورونا المستجد.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة في ثماني دول أوروبية والولايات المتحدة، أن 85% من المستطلع آرائهم يرون هذه التدخلات كافية، أو يرغبون في تشديد القيود المفروضة على الحياة العامة من أجل القضاء على الوباء.

وفي ألمانيا، ذكر 44% من الذين شملهم الاستطلاع أن الإجراءات المتخذة حتى الآن كافية، بينما يرغب 41% آخرين في تشديدها، في حين طالب 7% من الألمان بتخفيف الإجراءات.

وبلغت نسبة تأييد الإجراءات الحكومية في الدول الأكثر تضررا بالفيروس أعلى من ألمانيا، حيث أيدها في إسبانيا 92% من الذين شملهم الاستطلاع، و90% في إيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الحكومات فرضت قيودا موسعة على الحياة العامة في إطار مكافحة الوباء.

شمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 24 حتى 30 مارس الماضي، 11 ألف شخص في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وبولندا وبلجيكا وسويسرا والولايات المتحدة.

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