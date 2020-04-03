ترامب: إنتاج 100 ألف جهاز تنفس صناعي لمجابهة فيروس كورونا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه جاري إنتاج ما يقرب من 100 ألف جهاز تنفس صناعي للتصدي لوباء فيروس كورونا، وفقًا لقناة «العربية».

وقال ترامب، خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، إن بلاده ستتخذ إجراءات تفادي خطر فيروس كورونا كافة، مضيفًا: «عمليات التجارب على لقاح فيروس كورونا مستمرة وسنعمل على حماية الشركات الصغرى في ظل الأزمة».

وتابع الرئيس الأمريكي: «أعلنا إرشادات جديدة لحماية كبار السن، ونجرى أكثر من 100 ألف اختبار لكورونا بشكل يومي»، مشيرًا إلى أنه تم توفير 4 آلاف و400 جهاز تنفس لولاية نيويورك، حيث إن الشعب الأمريكي يدعم ولاية نيويورك»، مردفًا: «نواجه مصاعب اقتصادية في الأسابيع الأخيرة بسبب كورونا، وعلى الحزبين الديمقراطي والجمهوري التعاون وعدم استغلال الأزمة».