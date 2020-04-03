تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا لمستجد، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس في عموم لبنان إلى 508 حالات ثبتت من خلال الفحوص المخبرية التي تجريها المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة.

وأشارت الوزارة - في بيان اليوم الجمعة - إلى تسجيل حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 17 حالة، معظمهم من المتقدمين في العمر وكانوا يعانون أمراضا مزمنة.

وذكرت أن عدد الفحوصات التي أجريت على مدى الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس، بلغت 644 فحصا.