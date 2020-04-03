نادي السيلية القطري يوزع مستلزمات طبية على العاملين لمواجهة كورونا

قامت إدارة نادي السيلية القطري برئاسة عبد الله سعيد العيد بتوزيع بعض المستلزمات الطبية الوقائية على العاملين بالنادي وسكان مدينة بروة السيلية والمناطق المجاورة ، في إطار الدور المجتمعي والجهود التوعوية للمساهمة في الحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد ومحاولة السيطرة عليه وتقليل الإصابات به.

وذكر النادي في بيان صحفي : "هذه المساهمة ضمن الحملة التوعوية الشاملة التي يتبناها النادي منذ أن حل هذا الوباء العالمي ، وبعد توصيات من وزارة الثقافة والرياضة واللجنة الأولمبية القطرية ووزارة الصحة، ليقف نادي السيلية إلى جانب مؤسسات الدولة في مواجهة هذه الوباء وذلك من خلال خطة عمل كاملة تهدف إلى التعريف بمخاطر فيروس كورونا، وسبل مكافحته وتعزيز ثقافة الوقاية منه بإتباع الارشادات الصحية المعتمدة التي من شأنها إيصال الوعي وتعزيز ثقافة الوقاية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا".

وحرصت إدارة النادي القطري على تطهير مرافق النادي بصورة يومية للحفاظ على العاملين في النادي من أي خطر قد يصيبهم، كما تم التنبيه عليهم بضرورة استخدام المطهرات والكحول بشكل مستمر، واتباع إرشادات وزارة الصحة.

وقامت إدارة النادي ، من منطلق واجبها الوطني ومسؤوليتها تجاه المجتمع حسب البيان ، بإعداد عدد كبير من الحقائب التي تحتوي على بعض المستلزمات الطبية مثل القفازات والكمامات بالإضافة للمطهرات والكحول، وتم توزيعها على كافة العاملين بالفعل.