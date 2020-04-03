 مسؤول روسي: روسيا تحتاج إلى الإنفاق من الاحتياطي النقدي لمواجهة تداعيات كورونا - بوابة الشروق
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مسؤول روسي: روسيا تحتاج إلى الإنفاق من الاحتياطي النقدي لمواجهة تداعيات كورونا

موسكو - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 3 أبريل 2020 - 8:49 م | آخر تحديث : الجمعة 3 أبريل 2020 - 8:49 م

قال ألكسي كودرين وزير مالية روسيا سابقا ورئيس "غرفة المراجعة المحاسبية" وهي إحدى المؤسسات الرقابية الحكومية في مقابلة صحفية إن الحكومة الروسية يمكن أن تحصل على إذن لإنفاق أموال صندوق الثروة السيادي البالغ رأسماله 1ر123 مليار دولار وزيادة الاقتراض الحكومي لمواجهة تداعيات أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج عن كوردين قوله فى المقابلة الصحفية إن روسيا قد تفقد أكثر من 1% من إجمالي الناتج المحلي بسبب تمديد حالة الإغلاق العام حتى نهاية نيسان/أبريل الحالي.

وأضاف "نحتاج إلى التفكير في آلية لتوزيع الدعم على المواطنين والشركات وليس مجرد الدف بأموال سائلة "، مشيرا إلى أن الاقتصاد سيتعافى عندما تعود روسيا للعمل بصورة طبيعية.

وقال إن الموقف لن يتدهور بشدة خلال مدة شهر، لكنه سيظل متوترا.

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