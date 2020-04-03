القوات العراقية تعتقل متسللين إيرانيين اثنين في المياه الإقليمية أقصى جنوبي البلاد

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أعلنت قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة العراقية أنها اعتقلت متسللين إيرانيين اثنين داخل المياه الإقليمية في منطقة الفاو بمحافظة البصرة، أقصى جنوبي العراق.

وقال العميد جواد المالكي مدير إعلام قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة في تصريح صحفي "إن قوة من زوارق حرس حدود السواحل واستخبارات المجموعة في منطقة الفاو، تمكنت اليوم من اعتقال شخصين يحملان الجنسية الإيرانية في كمين محكمً للزورق الإيراني بالجانب العراقي في مياه شط العرب المشترك مع إيران".

وأضاف: "تم اعتقال المتسللين وفقا لمعلومات استخبارية أفادت عن محاولةً التسلل بتجاوز حدود المياه الإقليمية العراقية بزورق صيد، وتمت إحالة المتسللين الإيرانيين والزورق للقضاء العراقي".