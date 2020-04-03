ألمانيا: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 79 ألفا و696 حالة والوفيات تتجاوز الألف

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في ألمانيا إلى 79 ألفا و696 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات لتتجاوز حاجز الألف حالة.

وذكر معهد (روبرت كوخ) الألماني للأمراض المعدية - بحسب أحدث إحصاءاته، والتي نشرها اليوم /الجمعة/ على موقعه الإلكتروني - أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا ارتفعت بواقع 6174 عن اليوم السابق لتصل إلى 79 ألفا و696 حالة، بينما قفز عدد الوفيات بواقع 145 حالة ليصل إلى 1017 حالة.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد اتفقت مع رؤساء الولايات الألمانية، أمس الأول /الأربعاء/، على تمديد العمل بإجراءات مواجهة فيروس كورونا حتى انتهاء عطلة عيد الفصح في 20 أبريل الجارى.. وقالت "إنه من المبكر جدا التفكير في رفع الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة في مواجهة وباء (كوفيد-19)، والتي تشمل منع تجمع أكثر من شخصين وإغلاق كافة المحال غير الضرورية والمدارس".