وزير العدل: الحكومة تدير ملف كورونا بحرفية عالية

مروان: الأسبوع الماضي دعمت المحاكم والطب الشرعي والشهر العقاري بـ750 ألف جنيه لاستكمال التطهير وشراء الأدوات اللازمة له



قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، مشيرًا إلى أن الحكومة تدير ملف كورونا بحرفية عالية.

وأضاف «مروان» أثناء اتصال هاتفي لبرنامج «الخلاصة»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء أمس الخميس، أن الدولة تسير وفقًا لأسس في التعامل مع أزمة «كوفيد - 19»، أولها أن حياة المواطن أهم من أي خسائر مالية، وجاهزية الأماكن والأطقم الطبية لمواجهة المشكلة، إضافة إلى تحديد دور كل مؤسسة ووزارة من مؤسسات الدولة في الأمر.

وذكر أن الوزارة اتخذت قرارًا، بالاتفاق مع رؤساء الجهات القضائية، بتأجيل القضايا إلى جلسة لاحقة دون حضور الجمهور وأطراف الدعاوى، مشيرًا إلى أن الهدف منها تقليل الزحام والتكدس في الأماكن لمنع انتشار الوباء.

وأوضح وزير العدل أن الوزارة خفضت العمالة في كل المحاكم، إضافة إلى استمرار التوعية والتطهير في كل المحاكم والشهر العقاري والطب الشرعي، متابعًا: «لم يتم وقف العمل، والأسبوع الماضي دعمت الثلاث قطاعات بـ750 ألف جنيه لاستكمال التطهير وشراء الأدوات اللازمة له».

وتوجه بالشكر للإعلام على الدور التوعوي في أزمة «كورونا»، والجيش الأبيض من أطباء وتمريض، والقوات المسلحة التي سخرت كل أجهزتها وأدواتها لمواجهة الأزمة، والشرطة لقيامها بعمليات التأمين والحفاظ على أرواح الناس وتطبيق الحظر بكل جدية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، تسجيل 86 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»؛ إضافة إلى 6 وفيات؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 865 إصابة في مصر.