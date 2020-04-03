ارتفاع الإصابات بكورونا في فلسطين إلى 171 وتمديد حالة الطوارئ

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا، في الأراضي الفلسطينية، إلى 171، في وقت تم فيه تمديد حالة الطوارئ، لمواجهة الفيروس لمدة شهر أخر.

وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، خلال مؤتمر صحفي في مدينة رام الله، إنه تم تسجيل 11 إصابات جديدة في الساعات الأخيرة بفيروس كورونا موزعة على عدة محافظات في الضفة الغربية.

وذكر ملحم أن حالة الغالبية العظمى للمصابين مستقرة، علما أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة بالفيروس لسيدة في الستينيات من عمرها.

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الليلة الماضية مرسوما، بتمديد حالة الطوارئ إلى شهر ثان لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا.

ودعا المرسوم الجهات المختصة إلى الاستمرار باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمجابهة المخاطر الناتجة عن تفشي الفيروس، وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار.