السعودية: تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي اليوم الجمعة تسجيل 154 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة.

وأوضح المتحدث في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم أن حالات الإصابة الجديدة تتضمن 3 حالات مرتبطة بالسفر ومعزولة صحياً منذ قدومها إلى منافذ المملكة، وبقية الحالات البالغة 151 حالة أخرى من المخالطين اجتماعياً ونقل العدوى من حالات سبق الإعلان عنها وهي تحت المراقبة الصحية.

وشدد على "ضرورة الابتعاد عن التجمعات، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة".

وأشار إلى أن مجموع الحالات المؤكدة في المملكة بلغ 2039 حالة، والحالات النشطة منها 1663 وهي الحالات التي لاتزال تتلقى الرعاية الطبية والملاحظة الصحية، وفي أغلبهم حالتهم الصحية مستقرة ومطمئنة، ومن بينهم 41 حالة تتلقى الرعاية المكثفة.

وبلغ إجمالي عدد حالات التعافي 351 حالة بإضافة 23 حالة تعافي اليوم, فيما بلغت حالات الوفيات 25 حالة وفاة.