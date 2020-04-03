بنك ماليزيا المركزي يحذر من ركود حاد يلوح في الأفق بسبب فيروس كورونا

قال بنك نيجارا ماليزيا ( البنك المركزي) اليوم الجمعة إن اقتصاد البلاد ربما ينكمش بنسبة تصل إلى 2 % العام الجاري بسبب جائحة فيروس كورونا.

وذكر البنك المركزي الماليزي أن "نمو الناتج المحلي الإجمالي لماليزيا" من المتوقع أن يتراوح بين سالب 2% و 5ر0 %، مشيراً إلى "تدابير احتواء غير مسبوقة" تسببت في "انكماش حاد في الأنشطة الاقتصادية".

وقال البنك إن ماليزيا "ستتأثر بضعف الطلب العالمي وتعطل سلسلة التوريد وإجراءات احتواء كوفيد 19 في الخارج والداخل".

وأجبر الإغلاق المفروض من قبل السلطات الماليزية، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، معظم الشركات على الإغلاق، فيما يتعايش المواطنون مع أوامر مشددة للبقاء في المنازل ما لم يكونوا يعملون في القطاعات "الأساسية" أو التسوق.

ويتوقع البنك انخفاض صادرات ماليزيا، مثل زيت النخيل والغاز الطبيعي، بنسبة 9 % تقريبا، كما ستتضرر قطاعات أخرى مهمة مثل السياحة.