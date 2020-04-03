ألمانيا ترفض إنهاء خطط استضافة أولمبياد 2032

رفض مسؤولون ألمان اليوم الجمعة طلبا من منظمة الشفافية الدولية لإنهاء خطط تقدم منطقة راين-رور بملف لطلب استضافة أولمبياد 2032 بسبب أزمة فيروس كورونا.

وذكر الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية ومسؤولو ملف "راين-رور-سيتي 2032" أن هذا ليس الوقت المناسب للنقاش.

وقال ألفونس هورمان رئيس الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية:"هذا ليس الوقت المناسب للتعليمات الشعبية، بل لاتخاذ إجراءات ملموسة. ألمانيا كلها تعمل على التعامل مع أزمة فيروس كورونا. وفي الرياضة ، تحولنا إلى وضع الأزمات".

وأوضح أنهم سيحولون انتباههم للمشاريع الاستراتيجية مثل تقديم الملف المحتمل "عندما يكون هناك صورة عما يحمله المستقبل".

ودعت سيلفيا شينك، رئيس مجموعة العمل الرياضي بمنظمة الشفافية في ألمانيا، للإيقاف الفوري لخطط استضافة هذه المنطقة بغرب ألمانيا للأولمبياد بسبب فيروس كورونا المتفشي عالميا في الوقت الحالي.

وقالت أيضا إن إصلاح الأحداث الرياضية الدولية أصبح أكثر إلحاحا بسبب "الأثر الانساني والاقتصادي المتوقع بسبب جائحة كورونا".

وقال ألكسندر مرونز ، أحد المسؤولين البارزين عن ملف "راين-رور" إن شينك تم دعوتها من أجل أن تستمع للمشروع، وعلى الأرجح ستغير رأيها لأن 90 بالمئة من المواقع المقترحة لاستضافة الأولمبياد موجودة بالفعل ما يسمح لـ"تخطيط مختلف تماما للألعاب الأولمبية".