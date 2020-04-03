رئيس غرفة عمليات الأوقاف لـ«الشروق»: رصدنا مخالفات محدودة بصلاة الجمعة

قال رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف جابر طايع، إن غرفة العمليات المركزية بوزارة الأوقاف رصدت عددا من المخالفات المحدودة بشأن صلاة الجمعة، وبعض.الخروقات للمواطنين ممن حاولوا أداء الصلاة بالمساجد، إلا أن غالبية المساجد التزمت بالقرار.

وأضاف طايع، في تصريحات ل«الشروق»، أنه سيتم تطبيق عقوبات الوزارة بشأن المخالفين وفقا لما قررته الوزارة مسبقا، والتي تصل للفصل النهائي من الخدمة.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف أحمد القاضي، أن الوزارة ماضية في محاسبة المخالفين لن يكون.هناك أي تهاون أو تراجع في قراراتها، مشيرا إلى أن كافة قطاعات الوزارة تعمل على قدم وساق لتنفيذ القرار.

وقال القاضي في تصريحات ل«الشروق»، إنه لامجال لمزايدة البعض على قرار الوزارة بتعليق صلاة الجمع والجماعات، منوها بأن القرار جاء وفقا لماتقديه المرحلة الحالية والظروف الراهنة بشأن منع تفشي فيروس كورونا المستجد.