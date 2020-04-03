وفاة راكب ألماني من سفينة سياحية قبالة غرب أستراليا بكورونا

توفى أحد ركاب السفينة السياحية "أرتانيا"، العالقة في غرب أستراليا، في أحد المستشفيات بمدينة بيرث الأسترالية عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال مسؤولو الصحة في ولاية أستراليا الغربية لوكالة (د.ب.أ) في بيان، اليوم الجمعة، إن الرجل، وهو ألماني في الستينيات من عمره، توفي الليلة الماضية في مستشفى "جوندالوب هيلث كامبوس"، حيث كان يتلقى العلاج.

وكان المتوفى من بين عشرات الركاب وطاقم السفينة، الذين ثبتت إصابتهم بكورونا المستجد، وتم إنزال جميع المصابين من السفينة لتلقي العلاج في مستشفيات بيرث في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وبحسب بيانات سلطات الصحة في ولاية أستراليا الغربية، فإن هذه ثالث حالة وفاة بكورونا المستجد تسجلها الولاية.

وقالت السلطات إنه تم إبلاغ عائلة الرجل المتوفى.

وأوضحت السفارة الألمانية في بيان: "رعاية المواطنين المتوفين في الخارج تتبع الإجراء القنصلي، وفي هذه الحالة ستتولى القنصلية الألمانية العامة في سيدني المسؤولية بالتشاور مع عائلة المتوفى وبالتعاون مع القنصل الفخري الألماني في بيرث والسلطات المحلية".

وتم إرساء "أرتانيا"، المملوكة لشركة الرحلات البحرية الألمانية "فونيكس رايزن"، في فريمانتل جنوبي بيرث منذ أسبوع.

ونقل حوالي 844 فردا من ركاب وطاقم السفينة الأصحاء يوم الأحد الماضي على متن أربع طائرات تابعة لشركة "كوندور" الألمانية للطيران من بيرث، بينما يتلقى 41 فردا من ركاب وطاقم السفينة العلاج في مستشفيات بأستراليا.

وباستثناء شخصين، يتلقى من تم نقلهم إلى المستشفيات العلاج جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وبعضهم في حالة حرجة.

وفي أستراليا، حدثت 20% على الأقل من الإصابات بالفيروس البالغ إجماليها أكثر من 5300 حالة في جميع أنحاء البلاد على متن سفن سياحية، كما شكلت وفياتها ربع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في أستراليا، والبالغ عدها 26 حالة حتى الآن.