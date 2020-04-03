 تعقيم مباني وقاعات ومعارض مكتبة الإسكندرية للوقاية من فيروس كورونا - بوابة الشروق
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تعقيم مباني وقاعات ومعارض مكتبة الإسكندرية للوقاية من فيروس كورونا

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 3 أبريل 2020 - 10:31 م | آخر تحديث : الجمعة 3 أبريل 2020 - 10:31 م

قام قسم الآفات ومعالجة المقتنيات التابع للقطاع الهندسي بمكتبة الإسكندرية، اليوم، من خلال فريق عمل مختص بإجراء عمليات التطهير والتعقيم اللازمة لمبني مكتبة الإسكندرية، وذلك في إطار حرص المكتبة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفي الفقي، في تصريح، إن عمليات التعقيم بدات اليوم الجمعة، وتستمر حتى غد السبت، وذلك باستخدام المواد الموصي بها من قبل المؤسسات الدولية ذات الصلة والممثلة في مركز مكافحة الأمراض والوقاية ووكالة حماية البيئة الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية، وسوف يجري متابعة هذه الإجراءات بشكل دوري ومنتظم، لحين انتهاء تلك الأزمة.

يذكر أن مكتبة الإسكندرية لديها فرق عمل متخصصة في مواجهة الآفات وإجراء التعقيم والتطهير المستمر.


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