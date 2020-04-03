برر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عدم السير على خطى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في الاجتماع بمجلس إدارة القلعة البيضاء بنظام "الفيديو كونفرانس" في إطار إجراءات مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال مرتضى عبر قناة TEN "طلب مني صديق أهلاوي عقد اجتماع بالفيديو مع أعضاء مجلس إدارة الزمالك مثلما فعل محمود الخطيب".

وأضاف "ما فعله الخطيب منظرة وهزار وكلام فارغ، فالنادي مغلق ولا توجد موارد والنشاط الرياضي متوقف، لماذا الاجتماع؟ وما الجديد ليناقش بالاستعراض أمام الناس؟". وأشار "رئيس مجلس الوزراء يعقد اجتماعات بالفيديو لمتابعة تطورات الأمور مع كافة المسؤولين للتعامل مع فيروس كورونا".

وأتم تصريحاته في هذا الشأن "إذا كان الاجتماع بالفيديو مفيدا، لجدد أحمد فتحي تعاقده، وبدلا من إهدار الوقت في الاستعراض مثل رئيس الوزراء كان يمكن استخدام نفس التقنية للتفاوض مع اللاعب وحسم الأمر".