تونس تتجه الى التحاليل المكثفة لحصر الاصابات بفيروس كورونا

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تخطط تونس لتكثيف التحاليل المرتبطة بفيروس كورونا المستجد على نطاق واسع، في مسعى لحصر الإصابات المؤكدة.

وبحسب ما أعلنت عنه الحكومة فإن التحاليل المكثفة سيجري البدء فيها انطلاقا من العاشر من الشهر الجاري بواقع 400 ألف تحليل.

وتشهد تونس حالة من الاستقرار النسبي في تزايد نسبة الاصابات المؤكدة، بعد اتخاذ تدابير ترتبط بالحجر الصحي العام وحظر التجول، غير أن وزير الصحة عبد اللطيف المكي كان أعلن اليوم الجمعة خشيته من حصول انتكاسة.

وقال المكي "ما قمنا به من خطوات ربما نخسرها بسبب خرق المواطنين للحجر الصحي".

ولا تزال عدد من الشوارع والأحياء والأسواق في عدد من المدن، تشهد تجمعات وحركة تجول للعربات رغم تحذيرات السلطات الأمنية.

وكشفت وزارة الصحة التونسية اليوم عن 40 اصابة جديدة مؤكدة بالفيروس ما يرفع اجمالي عدد الاصابات إلى 495 حتى الآن، أكثر من نصفها في العاصمة والمدن المجاورة لها، الى جانب 18 حالة وفاة.

وأجرت مخابر(معامل) تونس 5736 تحليلا للتقصي عن الفيروس حتى يوم أمس الخميس.