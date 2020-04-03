صحة الوادي الجديد تنفي ظهور حالة مصابة بكورونا في المحافظة

نفى الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، ماتردد عن وجودحالة إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل المحافظة.

وأكد محروس في بيان مساء الجمعة، أنه "إيماءً إلى ما نشر عن خريطة بالحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد وتوزيع الحالات على محافظات الجمهورية وظهور حالة بالوادي الجديد؛ فقد تم التواصل مع وزارة الصحة، والتي أوضحت أن هناك حالة مصابة تم رصدها وحجزها بإحدى مستشفيات الحميات بالقاهرة، لمواطن يحمل رقم قومي محافظة الوادي الجديد (مواليد المحافظة) ولكنه مقيم إقامة كاملة بالقاهرة، ولما كان الرقم القومي تابع لمحافظة الوادي الجديد، تم تسجيل عدد 1 حالة لمحافظة الوادي الجديد".

وذكر محروس، أن المحافظة لم ترصد أية حالات مصابة بفيروس كورونا داخلها، وأن الجهات التنفيذية تتعامل بكل شفافية مع كافة التطورات والمستجدات وتنشر جميع الحقائق أولًا بأول أمام المواطنين.