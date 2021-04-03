رئيس الأركان الأردني: طلبنا من الأمير حمزة التوقف عن نشاطات تستهدف أمن الأردن

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني، إنه لا صحة لما نشر من إدعاءات حول اعتقال الأمير حمزة بن حسين، ولي العهد السابق.

وأضاف، في تصريحات نقلتها قناة «المملكة» الأردنية، مساء اليوم السبت، أنه طُلب من الأمير حمزة التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وآخرون.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أفادت، اليوم السبت، بأن السلطات الأردنية اعتقلت ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين و20 آخرين بتهمة تهديد استقرار البلاد.