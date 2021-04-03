إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالدلنجات

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شهدت قرية غزالة التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، وقوع مشاجرة بين عائلتين.

أسفرت المشاجرة عن إصابة 6 أشخاص بجروح وكدمات واشتباه نزيف في المخ، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارا من ضباط المباحث بمركز شرطة الدلنجات من نقطة المستشفي المركزي باستقبال المستشفى 6 أشخاص مصابين بجروح وكدمات في مشاجرة بين عائلتين بقرية أبو غزالة بدائرة المركز.

وبالفحص تبين إصابة، "أحمد محروس محمد" 28 عاما، "جمال سعيد عبد الرءوف" 37 عاما،" ياسين محروس محمد" 32 عاما، "محمد محروس محمد" 35 عاما،" سالم أحمد عبد الله "42 عاما، "محمد سالم أحمد عبد الله" 42 عاما وتم عمل الإسعافات الأولية.

وجار تحرير المحضر اللازم؛ تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.