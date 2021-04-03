 إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالدلنجات - بوابة الشروق
السبت 3 أبريل 2021 12:39 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالدلنجات

خميس البرعي
نشر في: السبت 3 أبريل 2021 - 12:20 ص | آخر تحديث: السبت 3 أبريل 2021 - 12:20 ص

شهدت قرية غزالة التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، وقوع مشاجرة بين عائلتين.

أسفرت المشاجرة عن إصابة 6 أشخاص بجروح وكدمات واشتباه نزيف في المخ، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارا من ضباط المباحث بمركز شرطة الدلنجات من نقطة المستشفي المركزي باستقبال المستشفى 6 أشخاص مصابين بجروح وكدمات في مشاجرة بين عائلتين بقرية أبو غزالة بدائرة المركز.

وبالفحص تبين إصابة، "أحمد محروس محمد" 28 عاما، "جمال سعيد عبد الرءوف" 37 عاما،" ياسين محروس محمد" 32 عاما، "محمد محروس محمد" 35 عاما،" سالم أحمد عبد الله "42 عاما، "محمد سالم أحمد عبد الله" 42 عاما وتم عمل الإسعافات الأولية.

وجار تحرير المحضر اللازم؛ تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك