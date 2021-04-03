 التعاون الدولي عن موكب المومياوات: لحظة فخر وسعادة في تاريخ مصر - بوابة الشروق
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التعاون الدولي عن موكب المومياوات: لحظة فخر وسعادة في تاريخ مصر

رانيا المشاط وزير التعاون الدولي
رانيا المشاط وزير التعاون الدولي
أ ش أ
نشر في: السبت 3 أبريل 2021 - 9:12 م | آخر تحديث: السبت 3 أبريل 2021 - 9:12 م

علقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي، على الحدث التاريخي نقل المومياوات الملكية، قائلة "لحظة فخر حقيقي وسعادة، مصر بلد الحضارات المتعددة".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، موكب نقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري بميدان التحرير إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط، في حدث عالمي تاريخي وفريد من نوعه.

وترجع أصول المومياوات الملكية إلى عصور الأسر (17، 18، 19، 20)، ويضم الموكب 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، ويرافق موكب المومياوات الملكية مظاهر احتفالية وافتتاح القاعة الرئيسية وقاعة المومياوات بالمتحف القومي للحضارة المصرية.

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