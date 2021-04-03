شارك خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، في افتتاح دورة تدريبية لصقل مهارات منقذى وغطاسى مطروح في إطار مبادرة "مصر بلا غرقى"، والتي ينظمها الاتحاد المصري للإنقاذ والغوص، بمكتبة مصر العامة بمطروح لمدة يومين، تحت رعاية أشرف صبحى وزير الشباب ومحافظ مطروح.

وقال الكابتن سامح الشاذلى رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، خلال افتتاح الندوة التى حضرها والكابتن نبيل الشاذلي مؤسس ومستشار الاتحاد المصرى للغوص، وأساتذة وطلاب كليات التربية الرياضية بمطروح، إن الهدف من مبادرة "مصر بلا غرقى" هو الحد من حوادث الغرق على مستوى مصر، وحماية مرتادي الشواطئ ، داعيا إلى الاهتمام بتربية الأطفال وتدريبهم على السباحة بداية من المرحلة الابتدائية.

بينما أكد محافظ مطروح أهمية هذه الدورات في إيجاد كوادر من الغطاسين، بما يحققه تواجدهم بالأمان للمصطافين، وبما ينعكس على تحسين وجودة الخدمات المتوفرة بشواطئ مطروح.