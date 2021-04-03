السيسي يفتتح متحف الحضارة بالفسطاط استعدادا لاستقبال المومياوات الملكية

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، متحف الحضارة القومي بالفسطاط، بحضور كلًا من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار.

انطلق مساء اليوم السبت، موكب المومياوات المليكة والذي يضم 22 مومياء ملكية سيتم نقلها من المتحف المصري بالتحرير، إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، وسط موكب مهيب يليق بعظة الأجداد وأصالة الحضارة المصرية.

وينطلق الموكب بحضور مديرة منظمة اليونسكو، أودري أزولاي، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، وشخصيات دولية ومحلية معنية بالتراث الإنساني والعالمي.