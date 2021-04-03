مسيرات بمناسبة عيد الفصح في العديد من المدن الألماني واحتجاجات على شبكة الإنترنت

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شهدت العديد من المدن الألمانية مسيرات عيد الفصح المسيحية خلال يوم السبت الحزين أيضا.

وتعارض هذه المسيرات التقليدية زيادة الإنفاق العسكري وأمورا أخرى.

وترفض مجموعات السلام المطلب الأساسي لحلف شمال الأطلسي "ناتو" بأن تنفق الدول الأعضاء فيه نسبة 2% من الناتج القومي على الدفاع.

دعم هذه الفعاليات أحزاب وجمعيات عديدة واتحادات كنسية وجماعات السلام ونشطاء المناخ من جماعة "أيام الجمعة من أجل المستقبل".

ولم يتأكد إحصاء الأعداد المشاركة في هذه الفعاليات بسبب جائحة كورونا.

ولم تنظم أي من هذه المسيرات تقريبا خلال العام الماضي بسبب الجائحة.

هذا العام ذكرت جمعيات السلام أن أكثر من مائة فعالية ستنظم في جميع أرجاء ألمانيا بين ما يطلق عليه خميس العهد ويوم الاثنين الموافق لعيد الفصح الذي يوافق بعد غد .

وفضلا عن ذلك ستنظم فعاليات احتجاجية عبر شبكة الإنترنت بهذه المناسبة أيضا.