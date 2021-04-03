مقتل ما لايقل عن 23 شخصا في هجمات على قاعدتين للجيش الصومالي

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لقي ما لا يقل عن 23 شخصا حتفهم في هجمات وقعت قبل الفجر على قاعدتين عسكريتين في الصومال.

واستهدف انتحاريان بسيارتين مفخختين موقعين للجيش في منطقة أوديجل وقرية باريير في مقاطعة شبيلي السفلى المضطربة.

وقال المتحدث باسم الحكومة اسماعيل مختار اليوم السبت، في مقديشو إن "مهاجمي حركة الشباب نفذوا هجوما معقدا على قاعدتين عسكريتين في إقليم شبيلي السفلى صباح اليوم".

وبعد التفجيرات بقليل، حاول المتمردون المدججون بالسلاح اقتحام قواعد الجيش.

وتم تبادل إطلاق النار حتى الصباح، عندما قالت القوات المسلحة الصومالية إنها قتلت 19 متشددا في كلا الهجومين.

وقال قائد الجيش عبد الله راج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "قمنا بصد الإرهابيين الذين أرادوا إحداث فوضى في جيشنا، فقدنا 4 جنود وأصيب العشرات".

وقال إن الجنود يطاردون المهاجمين وسيتم تقديم مزيد من المعلومات حول عدد الضحايا في وقت لاحق.

وقال سكان أيضا إن مدنيين أصيبوا برصاصات طائشة.

وأعلنت حركة الشباب الإسلامية مسؤوليتها عن الهجوم من خلال إذاعة الأندلس التابعة لها وقالت إن العديد من الجنود قتلوا.

وتقاتل حركة الشباب من أجل الهيمنة على الدولة الواقعة في القرن الأفريقي منذ سنوات.

ويسيطر التنظيم الإرهابي على أجزاء كبيرة من الجنوب والوسط وينفذ هجمات متكررة على المدنيين وقوات الأمن.