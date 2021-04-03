مستقبل وطن يفتتح معرض أهلا رمضان بمدينة القصير

افتتح اللواء أشرف البيه رئيس مجلس مدينة القصير، يرافقه عماد سيف الدين أمين الحزب بالمحافظة، والنواب عبد الناصر عطية وعبد الرحيم كمال نواب الحزب ومحمد اسماعيل الرشيدي أمين الإعلام بالمحافظة، ومحمد عوف أمين الحزب بالمدينة، معرض "أهلا رمضان"، بمدينة القصير.

المعرض مقام تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، تحت إشراف الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالمحافظة، بحضور السادة أعضاء هيئة مكتب الحزب بمدينة القصير، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمدينة.

وقال اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير، إنه يدعم المواطن البسيط، ويرحب بالتعاون والمشاركة في تخفيض أسعار السلع الغذائية؛ للوقوف بجانب محدودي الدخل، ودعمهم خلال شهر رمضان المبارك.

ونقل تهنئة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر لجميع الأهالي؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

من جانبه، قال النائب عبد الناصر عطية عضو مجلس النواب، إن المعرض يضم العديد من السلع الرمضانية بتخفيضات كبيرة جداََ لمثيلتها في الأسواق، مطالبا جميع المشاركين في المعرض بضخ كميات من هذه السلع داخل المعرض على مدار شهر رمضان.

وأكد النائب عبد الرحيم كمال عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية، والالتزام بالتدابير الوقائية؛ لتفادي الزحام، مع التأكيد على حسن التعامل مع المترددين على المعارض، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا، موجهاََ التهنئة للاهالي بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وأشار عماد سيف الدين أمين الحزب بالمحافظة، إلى أن المعرض يشمل كافة السلع وبجودة عالية وأسعار مناسبة.

وأوضح أن المعرض منظم بطريقة مميزة، مع الحفاظ الدائم على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، مؤكداََ أن الحزب يسعى لتغطية احتياجات المواطنين؛ للتخفيف عنهم في كافة المجالات لضمان حياة كريمة للمواطنين.

وذكر محمد عوف أمين الحزب بالمدينة، أن الأمانة تسعى إلى انتظام إقامة المعرض على مدار شهر رمضان الكريم تحت إشراف الهيئة البرلمانية للحزب لتغطي شريحة أكبر من المواطنين، مشيرا إلى أن الحزب يعمل على مراقبة عمليات البيع ومراجعة الأسعار بالنظر إلى أسعار السوق.