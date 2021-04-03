أبو الغيط يؤكد التضامن مع الأردن في الحفاظ على أمنه واستقراره

أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن التضامن التام مع الإجراءات التي اتخذتها القيادة الأردنية لصيانة أمن المملكة والحفاظ على استقرارها، مؤكدا ثقته في حكمة القيادة وحرصها على تأمين استقرار البلاد بالتوازي مع احترام الدستور والقانون.

وأضاف ابوالغيط أن الملك عبد الله الثاني له مكانة مقدرة وعالية سواء بين أبناء الشعب الأردني أو على المستوى العربي عموما، وأن الجميع يعرف إخلاصه ودوره الكبير في خدمة القضايا العربية.

وشدد مصدر مسؤول بالأمانة العامة مساء اليوم على أن الأمين العام يعتبر من الضروري الوقوف ضد أية محاولات لزعزعة الأوضاع الداخلية وإضعاف الأوطان وزعزعة الاستقرار.