رئيس القومي للحضارة: موكب المومياوات الملكية يجعل أي مصري يشعر بالفخر

قال الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة، إن موكب المومياوات الملكية احتفال مهيب يشارك به العديد من الفنانين والفنانات المصريين وغير المصريين، لافتًا إلى تصميم أغنية خصيصًا للحدث يؤديها مطرب مصري شهير.

وأضاف غنيم، خلال مداخلة هاتفية لجولة أخبار «الآن»، المذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح السبت، أن الحدث تشارك به أوركسترا المايسترو نادر عباسي، ويشهد إطلاق أعيرة نارية ومشاركة الخيول والموتوسيكلات تجعل أي مصري يشعر بالفخر.

ولفت إلى أن ترتيب الملوك في الموكب يرتبط بالتسلسل التاريخي دون تفضيل لملك على آخر، مؤكدًا أن الموكب يعكس أن مصر موجودة على الساحة العالمية، وكيفية تعامل الأحفاد الحاليين مع أجدادهم.

وذكر أن المتحف القومي للحضارة يتزين باللمسات الأخيرة لاستقبال الملوك والملكات، موضحًا أن المتحف سيتعامل مع المومياوات بعد الوصول من حيث إجراءات التعقيم والتأكد من سلامتهم التامة، لمدة أسبوعين قبل نقلهم إلى قاعة العرض.

وأشار إلى استقبال المتحف، الزائرين بداية من الغد في التاسعة صباحًا، بدون افتتاح قاعة المومياوات الملكية، قائلًا إن القاعة المفتتحة اليوم تضم حضارة مصر ما قبل التاريخ وحتى العصر الحاضر، إضافة إلى 1600 قطعة أثرية.

وعن قاعة المومياوات الملكية، أوضح غنيم، أنها صممت خصيصا لعرض المومياوات بطريقة مختلفة أشبه بالقبر أو القبو، تميل إلى الظلام واستخدام الإضاءة بطريقة معينة، مضيفًا أنها تضم التابوت الخاص بالملك والمتعلقات والأشعة المقطعية لموت الملك أو الملكة.

وينطلق مساء اليوم، موكب 22 مومياء ملكية التي سيتم نقلها من المتحف المصري بالتحرير، إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، حيث مقرر أن تتم عملية نقل المومياوات الملكية وسط موكب مهيب يليق بعظة الأجداد وأصالة الحضارة المصرية.

وسيكون ذلك في موكب ضخم ينطلق بحضور مديرة منظمة اليونسكو، أودري أزولاي، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، وشخصيات دولية ومحلية معنية بالتراث الإنساني والعالمي.