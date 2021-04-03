انتظام الدراسة بـ «آداب طنطا» ‏وسط إجراءات احترازية ‏مشددة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الدكتور محمود ذكًى رئيس جامعة طنطا، انتظام الدراسة للتيرم الثاني لأقسام الآثار وعلم النفس، والتاريخ بكلية الآداب اليوم السبت.

وأكد الدكتور الرفاعي مبارك ‏نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية داخل الأقسام العملية بالكلية من ارتداء الكمامات، والتباعد بين الطلاب، واستخدام الكواشف الحرارية للحد من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد ‏الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية، استمرار تطبيق منظومة التعليم الهجين والدراسة "أون لاين" للأقسام الأخرى بالتبادل وفقًا للقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وطالب عميد كلية الآداب بطنطا، جميع الطلاب بضرورة الالتزام بالحضور طبقًا للجداول المعلنة وبنفس آلية الدراسة والإجراءات المتبعة خلال التيرم الأول.