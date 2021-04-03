بلغاريا تنتخب برلمانا جديدا غدا الأحد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يجري غدا الأحد انتخاب برلمان جديد في بلغاريا في ظل جائحة كورونا في موجتها الثالثة.

ويحتفل البلغار وأغلبيتهم ينتمون إلى الأرثوذكسية بعيد الفصح في الثاني من مايو المقبل.

ويقرر الناخبون البالغ عددهم 7ر6 مليون ناخب غدا الأحد ما إذا كان حزب رئيس الوزراء بويكو بورويسوف البورجوازي المؤيد لفكرة أوروبا سيستمر في حكم أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي.

كانت احتجاجات بمزاعم ارتكاب عمليات فساد نظمت صيف 2020 ضد الحكومة الائتلافية في بلغاريا.

ويتمتع حزب يمين الوسط "مواطنون من أجل التنمية الأوروبية لبلغاريا" الحاكم بفرصة جيدة للفوز في الانتخابات وفقا لاستطلاعات الرأي، لكن من المرجح ألا يفوز بأغلبية مطلقة.

وبالتالي يمكن أن يتخطى سبعة أحزاب وائتلافات حزبية عقبة نسبة الأربعة في المائة لدخول البرلمان.

تفتح مراكز الاقتراع أبوابها في السادسة صباحا وتستمر حتى السابعة مساء بتوقيت وسط أوروبا الصيفي.

وسيتم نشر النتائج الأولية بعد إغلاق مراكز الاقتراع وهي النتائج التي تستند إلى آراء الناخبين عقب خروجهم من اللجان.

ويتوقع ظهور النتائج النهائية خلال أو بعد أربعة أيام من إجراء الانتخابات.