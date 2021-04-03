أنهت وزارة الداخلية استعداداتها لتأمين الحدث العالمى الخاص بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، من خلال إجراءات مكثفة لتأمين خط سير الموكب، بالتنسيق مع الجهات المعنية.



وتمتد الإجراءات الأمنية لحماية المنشآت الهامة والحيوية، ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بخط سير المومياوات، والدفع بقوات التدخل السريع للتعامل الفورى مع كل المواقف الطارئة، إلى جانب تكثيف الخدمات المرورية لتيسير الحركة المرورية بكل الطرق والمحاور المحيطة بمنطقة الحدث.



كما تقرر إغلاق عدد من المحاور المرورية أمام جميع أنواع المركبات والأفراد اليوم السبت من الساعة 6 مساءً إلى الساعة 8.30 مساءً.



وشملت التعديلات المرورية غلق جميع منافذ الدخول والخروج إلى ميدان التحرير والمنافذ المؤدية إليه من كوبرى 6 أكتوبر وكوبرى 15 مايو، وغلق مطالع كوبرى 6 أكتوبر القادمة إلى شارع النيل وغلق كوبرى الجلاء فى الاتجاه القادم من الجيزة.



كما سيتم غلق منطقة الكورنيش والشوارع الجانبية المؤدية له بدءًا من كوبرى قصر النيل حتى منطقة الاحتفال، وغلق كوبرى الجامعة وكوبرى عباس للقادم من الجيزة، وطريق (مصر - حلوان) فى اتجاه ميدان أثر النبي، وغلق منازل كوبرى المنيب وطريق الأوتوستراد التى تؤدى إلى ميدان أثر النبي، وغلق محطة مترو السادات منذ الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 9 مساء.



وسيتم إجراء التحويلات المرورية اللازمة للطرق البديلة خلال تلك الفترة، وذلك على النحو الموضح بالموقع الرسمى لوزارة الداخلية (www.moi.gov.eg).