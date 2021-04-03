نائب بالشيوخ: عرض المومياوات أبهر العالم وعكس عبقرية الحضارة المصرية

أشاد النائب أحمد عبدالماجد، عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، بمراسم نقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، مضيفا أن هناك تنظيم وعرض رائع أبهر العالم أجمع، وعكس عبقرية الحضارة المصرية القديمة.

واعتبر عبدالماجد، في بيان له اليوم، ما حدث من نقل المومياوات فرصة كبيرة للترويج للسياحة المصرية، مما يعود بالنفع بشكل أكبر على تنشيط السياحة والآثار والتي شهدت حالة ركود على مستوى العالم بسبب وباء كورونا، مشيرا إلى أن مصر قادرة على لفت أنظار العالم بتاريخها وحضارتها المشرفة عبر جميع العصور.

وذكر عضو مجلس الشيوخ، أن عملية نقل المومياوات الملكية تأتي ضمن مشروع ضخم لتطوير أساليب عرض الآثار، وإعادة تنظيم توزيعها في المتاحف نتيجة زيادة عددها في المتحف المصري ، حيث يضم موكب المومياوات الملكية عددا من المومياوات ترجع إلى عصور الأسرة الـ17، والـ18، والـ19 والـ20 من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم بقطاع السياحة والآثار خلال السنوات الماضية لإدراكه أهمية الحضارة المصرية وأنه لا بد من ترويجها بشكل يليق بقيمتها.