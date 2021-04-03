ليفربول يستعد لريال مدريد بثلاثية في شباك أرسنال

حقق ليفربول فوزا هاما على أرسنال بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع 30 من الدوري الإنجليزي.

وافتتح دييجو جوتا التسجيل لصالح ليفربول في الدقيقة 64، ثم أضاف محمد صلاح نجم الريدز الهدف الثاني في الدقيقة 68 بطريقة رائعة.

وانفرد صلاح بهذا الهدف بصدارة جدول ترتيب الهدافين للبريميرليج بـ18 هدفا متجاوزا هاري كين نجم توتنهام بفارق هدف.

وأضاف جوتا هدفه الشخصي الثاني والثالث لليفربول في الدقيقة 82.

ودخل محمد النني للمباراة بديلا في الدقيقة 58 ولعب حتى نهاية المواجهة.

ورفع ليفربول رصيده بهذا الفوز للنقطة 49 في المركز الـ5 بفارق نقطتين عن تشيلسي صاحب المركز الرابع أخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.