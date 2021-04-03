 رسميا .. فوز ضياء رشوان بمقعد نقيب الصحفيين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رسميا .. فوز ضياء رشوان بمقعد نقيب الصحفيين

محمد فتحي وأحمد بدراوي
نشر في: السبت 3 أبريل 2021 - 1:19 ص | آخر تحديث: السبت 3 أبريل 2021 - 1:19 ص

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين فوز ضياء رشوان بمقعد نقيب الصحفيين بحصوله على ١٩٦٥ صوتا.

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