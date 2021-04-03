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أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين فوز ضياء رشوان بمقعد نقيب الصحفيين بحصوله على ١٩٦٥ صوتا.