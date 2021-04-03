متحدث الرئاسة ينشر صور مشاركة الرئيس السيسي في حفل موكب المومياوات

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نشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، مساء اليوم السبت، عدد من صور مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفساطاط، وافتتاحه للمتحف القومي للحضارة.

وانطلق مساء اليوم السبت، موكب المومياوات الملكية والذي يضم 22 مومياء ملكية سيتم نقلها من المتحف المصري بالتحرير، إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، وسط موكب مهيب يليق بعظة الأجداد وأصالة الحضارة المصرية.

وشهد الموكب حضور مديرة منظمة اليونسكو، أودري أزولاي، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، وشخصيات دولية ومحلية معنية بالتراث الإنساني والعالمي.



