جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب عدد من الأسلحة البيضاء والهواتف المحمولة

تمكنت سلطات الجمارك بمطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولتي تهريب عدد من الأسلحة البيضاء والهواتف المحمولة بالمخالفة لأحكام القوانين.

ففي المحاولة الأولى، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط شركة (لوفتهانزا) القادمة من فرانكفورت اشتبه سالم عابد مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصري الجنسية قادم من ألمانيا يحاول الخروج من صالة الوصول، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه أو ما تُستحق عنه رسوم وضرائب جمركية أجاب بالنفي، وبعد تمرير حقائبه على جهاز الفحص، وتفتيشها تبين وجود 290 قطعة سلاح أبيض مخبأة بين طيات الملابس.

وفي المحاولة الثانية، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة القادمة من ميلانو اشتبه محمود عبد الرؤوف مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصري الجنسية قادم من إيطاليا أثناء محاولته الخروج من صالة الوصول، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه أوما تستحق عنه رسوم وضرائب جمركية أجاب بالنفي، عقب تفتيش الحقائب تبين وجود 36 هاتف محمول ماركة (آيفون) مخبأة بين طيات الملابس.

وقرر أحمد على مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي، تنفيذا لتعليمات رئيس مصلحة الجمارك كمال نجم بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركي.