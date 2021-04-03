ليلى علوي: الجميع يحسد مصر على حدث موكب نقل المومياوات الملكية

أعربت الفنانة ليلى علوي، عن سعادتها بحدث موكب نقل المومياوات الملكية، قائلة إنها تلقت التهاني من أهلها وأصدقائها بمجرد أن شاركت برومو الاحتفالية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» المذاع عبر فضائية «الأولى المصرية»، مساء أمس الجمعة، إن الجميع يحسد المصريين على حدث موكب نقل المومياوات الملكية، موضحة أنها غير مشاركة في الحدث وستتابعه عبر شاشة التلفزيون كجميع المواطنين.

وذكرت أن قلة من المصريين لا يعيرون اهتمامًا كبيرًا للآثار والمتاحف المصرية على عكس السائحين الأجانب الذين ينبهرون بما تمتلكه مصر من آثار وحضارة، ذاكرة أن جميع العام في انتظار حدث موكب نقل المومياوات الملكية.

وتواصل أجهزة الدولة المختلفة، استعداداتها لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، ويبلغ عددها 22 مومياء ملكية.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإقامة موكب مهيب يليق بعظمة الفراعنة، ويبرز جهود الدولة الجارية لتطوير وتحديث القاهرة وغيرها من المدن القديمة.

وأجرت وزارة السياحة والآثار مؤخرًا، بالتعاون مع محافظة القاهرة والجهات المعنية، عدة بروفات لموكب المومياوات الملكية العظيم، انطلاقًا من المتحف المصري، مرورًا بميدان التحرير بعد تطويره.

