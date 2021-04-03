الصحة العالمية: لا معلومات حول موعد وصول شحنة لقاحات كورونا لليبيا

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، إنه "لا توجد معلومات متاحة حول موعد وصول الشحنة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد إلى ليبيا" وتقدر بـ57 ألفا و600 جرعة.

وأوضحت المنظمة، في أحدث تقرير لها حول الاستجابة الصحية وفقا لبوابة الوسط الليبية، أن مرفق «كوفاكس» خصص عددًا أوليًا من 292 ألفا و800 جرعة من لقاح «أسترازينيكا» إلى ليبيا في حين وافقت السلطات الليبية على اعتماد لقاحات «فايزر وأسترازينيكا وجونسون آند جونسون وموديرنا» للاستخدام في البلاد، خلال حملة التطعيم مع اعتماد جميع اللقاحات الأربعة من قبل منظمة الصحة العالمية.

وبخصوص الوضع الوبائي يُظهر العدد الإجمالي للحالات الجديدة المبلغ عنها، انخفاضًا بنسبة 21.7% مقارنة بالأسبوع السابق، إذ أبلغ الجنوب عن زيادة بنسبة 4.1% في الحالات الجديدة.

وفي الأسبوع الـ13 من العام، ارتفع عدد الوفيات الجديدة بنسبة 26.2%، مقارنة بالأسبوع الماضي، كما ارتفع معدل الوفيات إلى 2.06 حالة وفاة، لكل 100 ألف حالة مع زيادة معدل الوفيات إلى 2.8%.

وسجلت المنطقة الشرقية ارتفاعا بنسبة 46.2%، والغرب بنسبة 25%، بينما سجلت منطقة الجنوب زيادة بنسبة 9% عن الأسبوع السابق.

وعموما تشهد المنطقة الشرقية أكبر عدد من الوفيات، وأكبر انخفاض في عدد اختبارات الكشف التي تم إجراؤها.

ويزور خبراء مراقبة الأمراض من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ليبيا حاليًا لتدريب الموظفين على شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للمرض ومقابلة المخبريين الرئيسيين في جميع أنحاء البلاد، وهي المهمة التي ستستمر من 25 مارس إلى 9 أبريل 2021.

يشار إلى أن مدير المركز الليبي لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، كان قد صرح بأن 340 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا» البريطاني ستصل ليبيا أبريل الحالي، موضحاً أن أول شحنة منه تبلغ 96 ألفاً، ستصل عن طريق مبادرة «كوفاكس»، وبأن منظمة «يونيسيف» وعدت ببداية إجراءات شحن الجرعات في الـ29 من مارس الجاري، وقبل أيام صرح النجار بأن مبادرة «كوفاكس» أجلت تسليم الدفعة إلى 3 أسابيع، وتخفيضها إلى 57 ألف جرعة.

وفي ديسمبر الماضي قال النجار إن ليبيا تعاقدت مع منظمة الصحة العالمية على شراء 2.8 مليون جرعة من لقاح كورونا بقيمة 42 مليون دينار.

أما رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة كورونا خليفة البكوش، فأكد في فبراير الماضي، أن اللقاحات المضادة لكورونا ستصل مطلع أبريل المقبل، وتحديداً في الرابع من الشهر نفسه.