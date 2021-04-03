يوتا جاز يواصل انتصاراته في دوري السلة الأمريكي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حقق يوتا جاز الانتصار الثامن على التوالي وتغلب على شيكاغو بولز 113 / 106 مساء الجمعة (صباح السبت بتوقيت جرينيتش) ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل دونوفان ميتشل 26 نقطة وأضاف رودي جوبرت 19 نقطة و13 متابعة ليحقق يوتا جاز، متصدر مجموعة الغرب، الانتصار الـ37 له هذا الموسم مقابل 11 هزيمة.

وكان ثاديوس يانج أبرز عناصر شيكاغو بولز خلال المباراة وسجل 25 نقطة وأضاف زميله زاش لافين 23 نقطة لكن الفريق تلقى الهزيمة الـ28 له هذا الموسم مقابل 19 انتصارا.

وحقق كايل كوزما أفضل رقم له هذا الموسم، حيث سجل 30 نقطة ليقود حامل اللقب لوس أنجليس ليكرز إلى الفوز على ساكرامنتو كينجز 115 / 94 .

ورفع ليكرز عدد انتصاراته بذلك إلى 31 مقابل 18 هزيمة بينما تلقى ساكرامنتو كينجز الهزيمة الـ27 مقابل 22 انتصارا.

وسجل النجم جيانيس أنتيتوكونمبو 47 نقطة و12 متابعة ليقود ميلواكي بكس إلى الفوز على بورتلاند تريل بليزرز 127 / 109، وقد جاءت الهزيمة لتقطع سلسلة من أربعة انتصارات متتالية لبليزرز.

وحقق تورونتو رابتورز انتصارا ساحقا على جولدن ستيت واريورز وتغلب عليه 130 / 77 مستفيدا من تألق باسكال سياكام الذي سجل 36 نقطة.

وحقق فينيكس صنز الانتصار الخامس على التوالي وتغلب على أوكلاهوما سيتي ثاندر 140 / 103 .

ورفع فينيكس صنز، صاحب المركز الثاني في مجموعة الغرب، عدد انتصاراته هذا الموسم إلى 34 مقابل 14 هزيمة، وقد استفاد من تألق ديفين بوكر الذي سجل 32 نقطة وكريس بول الذي سجل 17 نقطة و12 تمريرة حاسمة.

وفي مباريات أخرى، تغلب بوسطن سلتيكس على هيوستن روكتس 118 / 102 ودالاس مافريكس على نيويورك نيكس 99 / 86 وتشارلوت هورينتس على إنديانا بيسرز 114 / 97 وممفيس جريزليس على مينيسوتا تيمبروولفز 120 / 108 وأتلانتا هوكس على نيو أورليانز بليكانز 126 / 103 .