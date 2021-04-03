حول فريق سيراميكا كليوباترا تأخره أمام الإسماعيلي بهدف لفوز ثمين بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما باستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

تقدم الإسماعيلي عن طريق فخر الدين بن يوسف من ضربة جزاء في الدقيقة 44، بينما سجل ثنائية سيراميكا كل من أحمد ياسر ريان من ضربة جزاء في الدقيقة 67، وأضاف محمد إبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة 77.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم بقيادة محمد عادل، وعاونه كل من محمد العزازي و ماجد المليجي وأحمد جابر ومحمود دسوقي ومبروك نبيل.

بهذه النتيجة رفع سيراميكا كليو باترا رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف عن إنبي، بينما تجمد رصيد الاسماعيلي عند 11 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.