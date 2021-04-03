عضو الشباب بالحزب الناصري: مصر خطفت أنظار العالم بعد نقل المومياوات الملكية

قال محمد علي عبد المنعم عضو الأمانة المركزية للشباب بالحزب العربي الديمقراطي الناصري وأمين الشباب بمحافظة المنيا، إن مصر تصنع المعجزات وتظل دائمًا أم الحضارات، مشيرًا إلى أن جهود الدولة فى التنظيم الرائع لموكب نقل المومياوات من المتحف المصرى للمتحف القومى للحضارة خطف أنظار العالم بأكمله.

وأكد عضو المركزية للشباب بالناصري، أن الحدث العالمى سيزيد من عدد الزيارات السياحية والترويج للمناطق السياحة في مصر، خاصة وأن المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، ليضم 22 مومياء من ملوك وملكات مصر القدماء، بعد خروجهم من المتحف المصري بالتحرير في موكب مهيب ينتظره العالم كله وهو الذي يضع مصر في الريادة من جديد في جميع القطاعات مثل سابق عهدها.

وأشار عبد المنعم إلى أن قطاع السياحة شهد العديد من الاكتشافات خلال الفترة الأخيرة، مما كان له صدى كبير على الملف عالميًا، بالإضافة إلى حزمة من القرارات لتشجيع القطاع، خاصة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مما ساهم فى التعافي التدريجى لقطاع السياحة، إلى جانب التطوير والتجديد لبعض المناطق الأثرية.

وأشاد عضو المركزية للشباب، بالجهود الكبيرة المبذولة من الدولة والمؤسسات السياحية خلال الفترة السابقة من أجل الإعداد لهذا الحدث العظيم، وكيفية الترويج للسياحة المصرية عالميًا.