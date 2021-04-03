 فتح الطريق أمام السيارات بعد انتهاء موكب المومياوات الملكية - بوابة الشروق
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فتح الطريق أمام السيارات بعد انتهاء موكب المومياوات الملكية

أسماء الدسوقي
نشر في: السبت 3 أبريل 2021 - 9:10 م | آخر تحديث: السبت 3 أبريل 2021 - 9:10 م

فتحت أجهزة المرور المنافذ المؤدية لميدان التحرير أمام السيارات، بعد إغلاقها خلال فعالية موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف المصري للحضارة بالفسطاط.

ووصل موكب المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، حيث استقبله الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار.

وانطلق، مساء اليوم السبت، موكب 22 مومياء ملكية، نقلت من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، بحضور مديرة منظمة اليونسكو، أودري أزولاي، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، وشخصيات دولية ومحلية معنية بالتراث الإنساني والعالمي.


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