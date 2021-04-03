سائق يدهس شخصا على الطريق السريع في المنصورة: ماكنش قصدي

لقى شخص مصرعه، بعدما صدمته سيارة ملاكي أثناء عبوره الطريق السريع "ميت غمر - أجا" بمحافظة الدقهلية.

تلقى رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لقسم شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة باصطدام سيارة بشخص على طريق (ميت غمر - أجا ) أمام مسجد العسكري - دائرة القسم.

وبانتقال الضباط والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة قيادة (أحمد.م - ٥٥ سنة)، مدرس بكلية طب الأسنان جامعة المنصورة، اصطدم بـ(جابر السيد - ٥٥ سنة)، سائق، حال عبوره الطريق، مما أدى إلى وفاته.

وبسؤال شقيق المتوفى (عبد المولى السيد. - ٥٧ سنة)، سائق، أيد مضمون الفحص واتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث، وبسؤال قائد السيارة اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه، وتحرر المحضر اللازم، وجار استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.