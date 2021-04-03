محافظ البحيرة ورياضة النواب يتفقدون مركز شباب إحدى قرى حياة كريمة

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تفقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة محمود حسين، المحطة الثانية لجولتهم بالبحيرة اليوم، بزيارة مركز شباب قرية علي مبارك بوادي النطرون إحدى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بإجمالي اعتماد مالي مليون و946 ألف جنيه ونسبة تنفيذ 100%.

ويتكون مركز الشباب من مبنى على مساحة 160 م2، مكون من طابقين أول وأول علوي وسور خارجي بطول 450م، بالإضافة إلى تركيب شبكة حرير محيطة بالملعب.

كما تم تفقد الملعب الخماسي بإجمالي اعتماد 1.2 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 100% وهو على مساحة 30م × 50م نجيل صناعي و4 أعمدة بكشافات ورصيف انترلوك وسور الداخلي بطول 330م، حيث تم وضع طبقة السن وتركيب أعمدة الإنارة والكشافات.

وتابع المحافظ وأعضاء اللجنة، الأنشطة المقدمة بجميع أقسام مركز الشباب وخاصة بالمكتبة وقاعة الحاسب والقاعات الرياضية، وكذا ممارسة لعبة كرة القدم بالملعب والتقوا مع الشباب والأطفال الذين قدموا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لدوره واهتمامه بالقرية ضمن مبادرة حياة كريمة.

كما تم التوصية بدراسة عمل نجيل للملعب الكبير بمركز الشباب والذى يعد ملعب قانونى لخدمة القرية والقرى المجاورة.

هذا.. وأكد المحافظ أن البحيرة تٌولي اهتماماً بالغاً لتنفيذ مبادرة الرئاسة "حياة كريمة" وأن جميع الأعمال والمرحلة الأولى شهدت تنسيق كامل مع مجلس النواب وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لتحقيق وإنجاز كافة المشروعات المقررة بتلك القرى بالمواصفات والاشتراطات الفنية المقررة فى كافة المناحى الخدمية للعمل على راحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم وطموحاتهم.

حضر الجولة اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب بمحافظة البحيرة ودكتور إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة ومهندس السيد حمزة رئيس مدينة وادى النطرون وقيادات المحافظة التنفيذية.