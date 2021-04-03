خبيرة آثار: تحتمس الثالث كان يغار من حتشبسوت لهذا أزال اسمها من بعض الآثار

قالت الدكتورة مونيكا حنا، خبيرة الآثار المصرية، إن الملكة تي التي تم نقلها إلى متحف الحضارة ضمن موكب المومياوات الملكية من أقوى سيدات مصر وأم الملك إخناتون.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء السبت، أن الملكة تي هي من أرست فكرة أن يكون هناك حاكمة قوية، مشيرة إلى أن تحتمس الثالث كان يغار من حتشبسوت على الرغم من أنها هي من ربته باعتبارها زوجة أبيه.

وأشارت إلى إزالة الملك تحتمس الثالث لاسم الملكة حتشبسوت من على العديد من الآثار لغيرته الشديدة منه، ذاكرة أنه كان من الشائع أن يزيل الملوك أسماء من سبقوهم وأبرز الأمثلة على ذلك محاولة إزالة اسم إخناتون الذي كان لا يؤيدون معتقداته وآرائه.

وانطلق مساء اليوم السبت، موكب المومياوات الملكية والذي يضم 22 مومياء ملكية سيتم نقلها من المتحف المصري بالتحرير، إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط، وسط موكب مهيب يليق بعظة الأجداد وأصالة الحضارة المصرية.

وشهد الموكب حضور مديرة منظمة اليونسكو، أودري أزولاي، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، وشخصيات دولية ومحلية معنية بالتراث الإنساني والعالمي.