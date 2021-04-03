ترحيب سياحى بالقرارات الجديدة لدعم القطاع فى مواجهة الموجة الثالثة لكورونا

رحبت الأوساط السياحية بالقرارات الجديدة التى اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى نهاية الاسبوع الماضى لدعم القطاع السياحى فى مواجهة تداعيات الموجة الثالثة لجائحة كورونا.

وأشاد مستثمرو السياحة بالقرارات التى اتخذتها الحكومة لدعم ومساندة قطاع السياحة حتى يتعافى ويتجاوز التداعيات السلبية لجائحة كورونا التى تسببت فى خسائر فادحة للقطاع كله. مؤكدين أن القرارات الجديدة تهدف لمساندة القطاع السياحى حتى يستطيع الصمود أمام تداعيات الأزمة الحالية التى تسببت فى إغلاق العديد من المنشآت السياحية والفندقية.

واعتمد مجلس الوزراء القرارات الصادرة عن الاجتماع الأخير للجنة الوزارية للسياحة والآثار فى شأن آليات دعم القطاع السياحى لمواجهة تداعيات أزمة كورونا حيث تشمل القرارات مد الاعفاءات وتأجيل المستحقات الحكومية للمنشآت السياحية حتى اكتوبر القادم.

وأشاد الخبير السياحى أنور هلال نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء بتوجيهات القيادة السياسية للحكومة بتخصيص حزمة داعمة للاقتصاد القومى لمواجهة تداعيات الموجة الثالثة لكورونا وخاصة لقطاع السياحة الذى يعد أكثر القطاعات تضررا من الجائحة وعلى ضوء ذلك صدرت العديد من المبادرات لمساندة للقطاع السياحى بهدف الحفاظ على العمالة ومستوى الخدمات الفندقية بحيث تكون مصر بعد انتهاء الجائحة قادرة على المنافسة بقوة على خريطة السياحة العالمية وجذب السائحين من كل البلدان.. مؤكدا أن جميع المستثمرين حريصون على الوفاء بالتزاماتهم إلا أن أزمة «كورونا» فرضت أوضاعًا استثنائية تأثرت بها سلبيًا جميع المنشآت السياحية والفندقية.. وأضاف أن الحكومة لم تدخر جهدا فى سبيل النهوض بصناعة السياحة ومساندة القطاع فى مواجهة تداعيات هذه الأزمة التى طال أمدها بشكل مخيف وضربت القطاع السياحى فى مقتل؛ لأنه بدون حركة سياحية وافدة وتدفقات مستمرة فلن تقوم لهذا القطاع قائمة.. مشيرا إلى أن الحكومة استجابت لمعظم طلبات مستثمرى السياحة.. خاصة فيما يتعلق بالموافقة على إرجاء تاريخ بدء سداد المديونيات والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية الناتجة عن أزمة كورونا «منذ أبريل 2020» السابق جدولتها على 36 شهرا، حيث يكون تاريخ بدء السداد اعتبارا من 1 نوفمبر 2021 بدلا من 1 مايو 2021 إلى جانب استمرار صرف الإعانات للعاملين فى القطاع السياحى من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة حتى أكتوبر 2021. كما تمت الموافقة على مد العمل بالضمان المقدم من وزارة المالية بقيمة 3 مليارات جنيه، لمبادرة البنك المركزى المصرى لدعم مصروفات الصيانة والتشغيل بالمنشآت الفندقية والسياحية حتى نهاية العام.

وأكد سامح عبدالمنعم عضو غرفة الفنادق أن القرارات التى اتخذتها الحكومة لاقت ارتياحا وترحيبا واسعا بين جميع العاملين بالقطاع السياحى الذين أصبحوا الآن على ثقة بأن الحكومة تشعر بآلامهم وتدعمهم دائما فى الأزمات وذلك تقديرا من الحكومة للدور الوطنى الذى تقدمه صناعة السياحة التى توفر أكثر من ١٠ ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة..

وأشار إلى أن آليات دعم القطاع السياحى تضمنت الموافقة على الاستمرار فى إرجاء سداد بعض الرسوم الحكومية المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية إلى جانب رسوم تجديد تراخيص محطات التحلية المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية إلى جانب الاستمرار فى إرجاء سداد نسبة من المستحقات نظير الاستهلاك الشهرى للكهرباء والغاز والمياه وذلك حتى نهاية أكتوبر المقبل مع استمرار إرجاء تحصيل المديونيات المستحقة نظير الاستهلاك التى سبقت الموافقة على تأجيل سدادها خلال الازمات السابقة حتى نهاية أكتوبر .2021